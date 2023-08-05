أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات انتحارها (فيديو)

بيان إعلامي
تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية.
— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 4, 2023
بيان إعلامي
تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية.
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A post shared by Yasmin Seif (@betterwithyasmin)
A post shared by Yasmin Seif (@betterwithyasmin)