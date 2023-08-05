أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات انتحارها (فيديو)

بيان إعلامي

تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 4, 2023

فقد طمأنت في بيان مقتضب محبيها على صحتها، مؤكدة أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها.وشددت على أنها حالياً مشغولة بالاهتمام بفنها وإعداد أغاني جديدة، والتخطيط لحفلات جديدة في الفترة المقبلة.بالتزامن، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه شيرين جالسة بصحبة حسام حبيب وابنتيها في الساحل الشمالي.فيما أكدت ناشرة الفيديو أن الثنائي بصحة جيدة ويستمتعان بإجازتهما في الساحل الشمالي.ومن جهته نفى حسام حبيب كافة الشائعات المتداولة عن محاولة شيرين عبد الوهاب التخلص من حياتها باستخدام 12 قرصاً من دواء يستخدم لعلاج نوبات القلق.وعلق حسام حبيب في حديث لوكالات قائلا: "والله عيب جداً الكلام ده"، في إشارة لاستمرار خروج شائعات غير صحيحة عنها.من جانبها، سارعت نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى إصدار نفي حاسم لكل هذه الأنباء، وقال محمد عبدالله، المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، إن كل ما يتداول عن شيرين عبدالوهاب "كذب"، مؤكداً أنه تم التواصل مع مدير أعمالها والذي نفى هذه الأنباء، قائلاً: "هي حاليًا تتفق مع مدير أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها بصحة جيدة".وسخر المتحدث باسم النقابة من الشائعات التي تخرج حول شيرين عبد الوهاب وسط تحضيرها لإحياء حفلات جديدة قائلاً: "في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر".وتابع: "مش عارفين الشائعة دي جت منين ولكن هي بصحة جيدة وتواصلت معها شخصيا، أكد لي كذب تلك الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا".