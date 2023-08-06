إيمي طلعت زكريا تحسم حقيقة وفاة والدها مقتولا

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 30 ثانية، تم تنفيذه بأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام صوت الفنان الكوميدي الراحل، وبين مقطع الفيديو أن طلعت زكريا مات مقتولا على يد أحد الفنانين، قبل أن تخرج ابنته "إيمي" وتحسم المسألة.الممثلة المصرية الشابة إيمي طلعت زكريا عبرت عن استيائها الشديد من الواقعة ووصفتها بـ"منتهى قلة الأدب والوقاحة".وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، قالت إنها لم تستطع استيعاب الكلام الذي نقل في المقطع المصور.وأكدت أن والدها الراحل يتمتع بسمعة طيبة وعلاقة قوية مع جميع زملائه وجمهوره، إضافة إلى أن جميع من حولها يستذكره بأفعاله الخيرة.وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت المصرية، من أجل مقاضاة صاحب الصفحة الذي نشر الفيديو، مبررا تصرفه بأنه يريد أن يتذكر الجمهور الراحل طلعت بالدعاء.واختتمت حديثها قائلة: "طلعت زكريا خط أحمر سيبوا الراجل ميت في حاله وعند ربنا".وتوفي الفنان المصري طلعت زكريا في 8 تشرين الأول 2019، عن عمر ناهز 59 عاما.