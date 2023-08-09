آمال ماهر تطمئن الجمهور على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحية (صور)

وطمأنت آمال ماهر جمهورها على حالتها الصحية الجيدة في رسالة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "‏بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني، وأحب اطمنكم.. عملية بسيطة وأنا الحمد لله كويسة".وكانت الفنانة مروة نصر قد نشرت صورة لزميلتها وتمنت لها الشفاء العاجل، ونفت أن تكون العملية جراحة تجميلية بعد سؤال أحد المتابعين.ونفت نقابة المهن الموسيقية، علمها بأزمة آمال ماهر الصحية، والعملية الجراحية التي أجرتها، وقال المتحدث باسم النقابة محمد عبد الله، "لم تصلنا أي أخبار عن مرض الفنانة آمال ماهر، لعدم معرفة النقابة بأي معلومات عن مرضها وعمليتها الأخيرة".وقال إن الشائعات المنتشرة حول سعي النقابة لمعرفة طبيعة مرض آمال ماهر غير صحيحة لأنه أمر خاص، ولكنها تتواصل مع أسرتها للاطمئنان على حالتها الصحية.يُذكر أن آمال ماهر كانت قد حضرت احتفال تخرج ابنها عمر قبل أيام، ونشرت صورًا من الاحتفال وعبرت عن فخرها به وسعادتها بهذا اليوم.