انتهاء الحرب بين شاكيرا وجيرارد بيكيه بعد اعلان مصالحتهما

وذكرت صحيفة "vanitatis" الكولومبية أنه بعد شهور من الخلافات والعلاقة السيئة، استقرت الأحوال بين الشريكين السابقين وعاد الهدوء لحياتهما، على الأقل فيما يتعلق بطفليهما ميلان وساشا.ونقلت الصحيفة عن مقربين من شاكيرا وبيكيه قولهم إن الطرفين "ملتزمان باتفاق الانفصال، ولم يعد هناك أي نقاش أو مشكلة".من جهته، أشار موقع "إنفوبي" الإسباني في نسخته الكولومبية إلى أن "رياح السلام بدأت تهب بين بيكيه وشاكيرا مجددًا، بعدما عاشا معركة قضائية ضارية بسبب اتفاقية الانفصال وحضانة طفليهما، خلال الأشهر الماضية".وأضاف الموقع أن "الفنانة الكولومبية أرادت دائمًا ألا يكتشف طفلاها أن كلارا شيا صديقة بيكيه الجديدة هي السبب في انفصالهما، وحاولت دوماً إخفاء أنها كانت سبب الانفصال".