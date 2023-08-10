حفل ترافيس سكوت يتسبب بهزة أرضية و60 مصابا في إيطاليا

السومرية نيوز- فن وثقافة



أصيب العشرات في أحدث حفلات مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما.



وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن حفل سكوت الذي أقيم في سيرك ماكسيموس بالعاصمة روما مساء 8 آب 2023، ووصل عدد الحضور إلى 60 ألف شخص، شهد إصابة على الأقل 60 شخصا.

وذكرت مصادر أن سكان المدينة شعروا أثناء الحفل الضخم بهزات شبيهة بالهزات الأرضية بسبب حماس الجمهور وتفاعله الكبير.



وقالت: "نهاية هذا الحفل كانت صعبة بالنسبة للبعض، إذ أصيب على الأقل 60 شخصًا واحتاجوا إلى رعاية طبية، والسبب كان رش أحد الحاضرين رذاذ الفلفل (pepper spray) بطريقة عشوائية".



وأوضحت أن شابا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب أيضا بعد أن تسلق حائطا بارتفاع 13 قدمًا لمشاهدة الحفل مجانًا، مضيفة: "النتيجة كانت سقوطه من على ارتفاع 4 أمتار ونقله إلى المستشفى للعلاج".



وخلال الحفل، فاجأ ترافيس الحضور بصعود كانييه ويست، الذي كان موجودا في الكواليس، إلى المسرح وغنيا سويا أغنية "utopia"، بعد غياب طويل لكانييه عن الحفلات نتيجة أزمات عديدة مرت علاقتهما بها.



ونهاية يوليو/تموز 2023، أعلنت الشركة المنظمة لحفل سكوت أمام أهرامات الجيزة في مصر إلغاء الحدث المنتظر وإعادة ثمن التذاكر، نتيجة عدم الحصول على التصاريح المطلوبة كاملة.



وكتبت شركة Live Nation، في بيان: "نأسف لإبلاغكم بإلغاء العرض، الذي كان من المقرر إقامته في 28 تموز في منطقة أهرامات الجيزة في مصر، لسوء الحظ، على الرغم من الجهود الجبارة، أدت مشاكل الإنتاج المعقدة إلى عدم إمكانية إقامة العرض في الصحراء".