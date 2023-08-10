اول تعليق من ناصيف زيتون بعد اختيار إليسا لسعد لمجرد

السومرية نيوز- فن وثقافة



في أول رد منه على ما قالته الفنانة إليسا، حول تفضيلها للفنان سعد لمجرد واعتباره أقرب لقلبها منه، قال الفنان ناصيف زيتون: "أكيد بتفضل سعد لمجرد، بالأخير سعد فنان كتير كبير وإليسا فنانة كبيرة وزيادة. ما في جفا بيني وبين إليسا. أنا من محبينا ومن الناس اللي بتابعوها ومن الناس اللي بينبصتوا بس يسمعوا شي جديد لإليسا".

وأكمل زيتون توضيحه، مؤكداً أن العلاقة التي تجمعه بإليسا هي زمالة فقط وحتى وصف نفسه بالـ "تلميذ"، وهو يتمنى أن تطور العلاقة بينهما لترتقي إلى مستوى الصداقة.



ويذكر أن إليسا قامت بالرد على أحد متابعيها عبر "إكس"، "تويتر" سابقا، كان قد سألها " مين الاقرب لقلبك سعد المجرد ام ناصيف زيتون؟"، قائلة: "سعد بالتأكيد".