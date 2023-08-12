"حرمني اسم أمي".. كاظم الساهر يكشف سبب استيائه من لقب "القيصر"

حينما سأل هنيدي كاظم الساهر عن رأيه في لقب "القيصر"، رد الساهر: "هذا اللقب حرمني من الاسم الذي أطلقته علي أمي كاظم وهو الاسم الذي أحبه كثيرًا".أضاف الساهر قائلًا إن لقب القيصر هو تقدير كبير لكنه يحب اسمه أكثر.كان النجم العراقي كاظم الساهر، قد جذب الأنظار خلال شهر حزيران الماضي بظهوره مع حفيدتيه خلال الحفل الفني الذي أحياه مساء الجمعة الموافق 7 تموز في الدار البيضاء بالمغرب، وهو الحفل الذي جمعه بالفنانة أصالة.