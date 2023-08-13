كريستيانو رونالدو أول شخص بالعالم يصل إلى 600 مليون متابع على إنستغرام

السومرية نيوز- رياضة



يحظى نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو لاعب فريق نادي النصر السعودي، بشعبية كبيرة حول العالم، حيث وصل عدد متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" إلى 600 مليون متابع ليصبح بذلك أول شخص يصل الى هذا الرقم.

رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالي الذي صنع مسيرته خلال السنوات الماضية عبر اللعب لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد و يوفينوس والنصر السعودي حالياَ هو أكثر من يربح مقابل النشر عبر حسابه في انستغرام، حيث أن رونالدو يحصل على 3.23 مليون دولار مقابل المنشور الواحد عبر إنستغرام



اشتهر رونالدو بقدرته الهائلة على تسجيل الأهداف ومهارته الفذة في اللعب ويتميز بلياقته البدنية الرائعة وقوته وسرعته الفائقة.

