بعد الأزمة الاخيرة.. السومرية تكشف تطوراً جديداً بعلاقة الشيف بوراك ووالده (صورة)

وبحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها السومرية نيوز، فإن الشيف بوراك ووالده اسماعيل توصلا الى اتفاق وصلح، يوم أمس الاحد، بعد حل الازمة المتعلقة فيما بينهما بسبب ملكية المطاعم.والى غاية اللحظة، لم يبدي الطرفين اي موقف أو رأي بمواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الصلح.ويذكر ان بوراك أوزدمير المعروف عالمياً باسم "CZN" أعلن أنه سيقاضي والده بسبب بيعه حقوق الملكية الخاصة بنجله دون علمه، بحسب ما ذكرت "يني شفق" المحلية 18 تموز 2023.- أساس المشكلة بين بوراك ووالدهوبدأت المشكلة بين الأب وابنه منذ زلزال شباط المدمر، مشيرًا إلى أن حملات التبرعات والمساعدات التي أطلقها في وقت الزلزال الذي ضرب هاتاي التركية ما هي إلا مجرد استعراض لا أكثر، لكنه أكد في الوقت ذاته أن بوراك يحب مساعدة الآخرين.نتيجة لتلك التطورات علم بوراك مؤخراً أن حقوق الملكية التي تشمل العديد من المطاعم في مدينة إسطنبول وغيرها "قد بيعت" من قبل والده، ما دفع الشيف التركي الشهير للتوجه إلى القضاء.ومن المفترض أن تعقد أول جلسة في القضية بين الأب وابنه في أيلول المقبل.وفي وقت سابق، تحدث رجل الأعمال اسماعيل اوزدمير (والد الشيف بوراك) لـبرنامج Celebrity مع المقدم إيهاب العطية على قناة السومرية والذي يتعبر اول لقاء تلفزيوني يظهر فيه، عن تفاصيل المشاريع الخاص بهم وكيفية مساعدة ابنه بوراك.وسرد اسماعيل قصة نجاح مطاعمه منذ البداية حتى اليوم، وقال إن كل العائلة تعمل في المطاعم، واختارت العائلة أن يكون الشيف بوراك الواجهة الإعلانية للمطاعم.