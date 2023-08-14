الجزائر تمنع عرض فلم "باربي" في صالات السينما

وذكرت صحيفة "الشروق" المحلية نقلا عن جهات مطلعة، بأن "الوزارة قامت بسحب ترخيص عرض فيلم "باربي" الممنوح لشركة "أم دي سيني للتوزيع".وجاء قرار التوقيف بعد موجة الجدل الذي أثارها الفيلم الذي اعتبر منافيا لقيم وأخلاق المجتمع الجزائري، خصوصا أنه موجه لفئة الشباب والأطفال.جدير بالذكر أن عرض "باربي" لمخرجته غريتا جيروج، انطلق في قاعات السينما الجزائرية في 19 تموز 2023.هذا، وذكرت الصحيفة أن الشركة الموزعة قامت بحذف الفيلم من برنامج عرضها الأسبوعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كما قامت الصفحة الرسمية لقاعة السينما "كوسموس" برياض الفتح حيث يخلو برنامج العرض الجديد من الفيلم الأمريكي.من المهم الإشارة إلى أن الفيلم أحدث جدلا في العديد من البلدان العربية والآسيوية التي منعت عرضه هي الأخرى بسبب المشاهد والإيحاءات التي يتضمنها.