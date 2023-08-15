معطف روز من فيلم "تايتانيك" يعرض للبيع في مزاد علني (صور)

ظهرت كيت وينسليت بالمعطف الطويل في عدة مشاهد في فيلم تايتانيك الذي حقق نجاحاً مذهلاً بعد عرضه في عام 1997.ووفقًا لدار المزادات، قام خمسة إفراد بالفعل بتقديم عروض وكان أعلاها 34000 دولار.ومن المثير للاهتمام ان المعطف لا يزال به بقع حدثت أثناء التصوير. المعطف الذي صممته ديبورا لين سكوت، الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء عن عملها في فيلم تيتانيك. المعطف من الصوف الوردي مع تطريز اسود.وقالت دار المزادات على موقعها على الأنترنت "هذا المعطف الصوفي الطويل الذي ارتدته روز خلال تلك اللحظات وهي تتنقل في السفينة الغارقة بينما تنقذ جاك يحمل بقع مائية مرئية، يظهر التطريز المعقد باللون الأسود جنبًا الى جنب مع تطريز الأزهار".تعتقد دار المزادات ان المشتري قد يكون "محب لجمع ذكريات الفلم وجامع للثقافة الشعبية" او "شخص معجب بالفيلم".