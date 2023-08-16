"كلامها خطير".. أشرف زكي يرد على تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام

وكانت طبر قد دعت إلى اقتحام منزل إمام للاطمئنان عليه، ولتكريمه بمهرجان المسرح القومي، مطالبة عائلته بالإفراج عنه.تصريحات الفنانة اللبنانية أغضبت العديد من المتابعين والمشاهير. فتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي، وطمأن الجميع على صحة عادل إمام، مؤكدا أنه اتصل به قبل أيام قليلة.وقال زكي إنه أعرب لعادل إمام خلال الاتصال عن شوقه إليه كثيرا، فرد عليه الزعيم قائلا "لما أنا واحشك ما تيجي.. أنا كل يوم قاعد والناس كلهم عندي".ولفت نقيب الممثلين إلى أن عادل إمام اطمأن على عائلة أشرف زكي بالأسماء، وهو ما يؤكد أنه في حالة صحية جيدة للغاية، عكس ما يتردد عنه.وأوضح أنه سيراجع مادلين طبر فيما قالته، مشيرا إلى أن تصريحاتها خطيرة للغاية والمفردات التي استخدمتها لا يجوز استعمالها.وعادت مادلين طبر وبررت تصريحاتها بأنها لم تكن مقصودة، بل لأنها تحبه كثيرا وتريد أن تراه مكرما بمهرجان المسرح القومي.كما وجهت طبر التحية إلى الفنانين الذين "اقتحموا" منزل عادل إمام، واحتفلوا بعيد ميلاده واطمأنوا على صحته، وهو ما جرى قبل أشهر، مشيرة إلى كونها حاولت الاتصال برامي إمام لكنه لم يجب على اتصالها.وأضافت أن حديثها عن الفنان المصري قد يكون "جامحا" في حب الأخير، وبسبب الشوق لرؤيته، ولكن هناك من تصيد في بعض كلمات تصريحها لكي تتعرض للهجوم.