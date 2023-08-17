نادين نجيم تحسم حقيقة محاولة الاعتداء عليها (صورة)

في التفاصيل، نشرت نادين الشائعة على حسابها عبر "إنستغرام"، وعلقت عليها: "حدا بعتلي هيدا الخبر، وكتار عم يتصلوا بي، أنا منيحة والله ما في شيْ، ما بعرف مين ورا هيك خبر، وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة، الحمدالله مع أولادي عم بتعشَّى ورواق".وكان الخبر المنتشر قد تضمن أيضًا أن الفنانة اللبنانية شُوهدت وهي تبكي من الخوف والوجع، كما بدت علامات الذعر واضحة على وجهها، وزعم أنها كانت متواجدة أمام الشاليه الخاص بها، فتم نقلها إلى أحد المستشفيات بسبب نوبة الذعر التي تعرضت لها.والجدير بالذكر أن هذه الشائعة تأتي بعد أيام قليلة من قيام "نجيم" بمهاجمة مواطنها شربل الأسمر، صاحب حساب "شربليتا"، بعدما اتهمته بفبركة خبر يتعلق بقضية خلافية بينها وبين زوجها السابق هادي الأسمر.