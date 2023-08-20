قيود حفلة عمرو دياب في لبنان تثير غضب الصحفيين.. اعتبروها شروط "قاسية"

وفي سابقة لم تعهدها الحفلات الغنائية في لبنان من قبل، وجّهت الشركة رسالة إلى الصحافيين بعدم تصوير صورة أو مقاطع فيديو من الحفل، مهما كانت مدتها، ويمتنعون عن نشر مقالات أو منشورات من شأنها "الإساءة لقيمة الحفل أو شخصية الفنان عمرو دياب أو الشركة المنظمة"، وفي حال أراد الصحفي التعليق على الحفل يحق له نقل وقائع الحفل "بشكل إيجابي" فقط.وتمنح الوثيقة عمرو دياب الحق بحذف أي مقال أو تصريح منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية في حال مخالفة الشروط المفروضة في الوثيقة.يشار إلى أن الشروط لاقت استهجاناً كبيراً في لبنان حيث اعتبرها معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي إهانة للصحفيين في لبنان من قبل الشركة المنظمة للحفل والفنان المصري عمرو دياب.في سياق آخر، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، إستعدادات أمنيّة مشددة من قبل الجيش اللبناني، وجرى تأمين كل الشوارع المحيطة بمكان الحفل مما أدى لازدحام مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت.واحتشد الجمهور بالآلاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات مرتديين الملابس البيضاء، وهو الشرط الذي فرضته الشركة المنظمة على الحضور، كما أنه أصبح سائداً في حفلات "الهضبة" لأنه يكون ظاهراً أكثر من الألوان الداكنة خلال إضاءة الحفل.في أجواء من البهجة والسعادة، إذ صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة منذ البداية وعلى مدار ساعة واحدة، رغم مطالبة الجمهور بالمزيد من الوقت.وكان من اللافت، أن الآلاف ممن لم يتمكنوا من دخول الحفل حرصوا على متابعته من خارج المسرح حيث احتشد عدد غفير من المواطنين في الشوارع المواجهة للمسرح وفوق البنايات المحيطة به لمتابعته.وقبل نهاية الحفل، أضاءت الألعاب النارية سماء بيروت، وسط هتافات وسعادة كبيرة من الجمهور الغفير، ويعد الحفل الأضخم حضورا لفنان عربي في لبنان منذ سنوات.وأشارت بعض المصادر إلى أنّه بلغ أجر عمرو دياب، الذي تقاضاه مقابل حفلته في لبنان، بين 750 ألف دولار ومليون دولار.