أول تعليق من إليسا بعد حذف أغنية " العُقد" (صورة)

عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو…
— Elissa (@elissakh) August 20, 2023
عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو…
بالعُقد ده عقدتني
والسلسله دي حبل وانت خانقني بيه
متوفرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية 📲https://t.co/8J2SaD7jxs#Elissa اليسا_العقد#@erecords@rotanamusic@AymanBahgatamar @moyehiamusic @JalalHamdaoui
— Elissa (@elissakh) August 20, 2023
بالعُقد ده عقدتني
والسلسله دي حبل وانت خانقني بيه
متوفرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية 📲https://t.co/8J2SaD7jxs#Elissa اليسا_العقد#@erecords@rotanamusic@AymanBahgatamar @moyehiamusic @JalalHamdaoui