أول تعليق من إليسا بعد حذف أغنية " العُقد" (صورة)

عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو… — Elissa (@elissakh) August 20, 2023

وقالت إليسا، في رسالة بعثت بها لجمهورها، إن عقدها مع شركة "وتري" انتهى يوم 12 آب الجاري، لذا نجحت الأخيرة في وقف الأغنية استنادا إلى العقد المنتهي.وأضافت الفنانة اللبنانية: "هذه القضية لن تمنعكم من سماع الأغنية على كل التطبيقات، واليوم صرت متأكدة أكثر من أي وقت مضى أن أهم قرار أخذته مع شركة وتري هو وقف التعامل معهم".ونشب خلاف بين النجمة اللبنانية وشركة التوزيع "وتري" بعد نزاع الأولى مع الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، على خلفية أغنية (وبطير/أنا وبس).وأعلنت إليسا فسخ تعاقدها مع الشركة بسبب عدم تداركها لموضوع التعدي على حقوقها القانونية بشأن ملكية أغنيتها "أنا وبس"، وفق قولها، لكن "وتري" أشارت إلى أن "النزاع الحاصل حول الأغنية هو بينها وبين الفنان زياد برجي حصرا وليس مع شركة وتري بصفتها موزعا رقميا مستقلا، وهو مرتبط بمدى أحقية كل منهما بامتلاك حقوق الأغنية.ونجحت أغنية "العُقد" في تصدر التريند عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، فور الإعلان عن طرحها، لكن بعد ساعات فقط تم حظر الأغنية من على "يوتيوب"، وجاء في الرسالة المدونة على الأغنية بعد حذفها: "يتضمن هذا الفيديو محتوى من wataryproduction، وقد تم حظره بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر".وسبق طرح الأغنية تشويق إليسا جمهورها لأحدث أغانيها، إذ نشرت مقطعا منها، وعلقت عليه: "بالعُقد ده عقدتني، والسلسلة دي حبل وانت خانقني بيه، متوفرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية".