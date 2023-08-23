هيا الشعيبي تعلن عن حملها بطفلها الخامس (فيديو)

وقالت هيا الشعيبي: " أنا بعلن إني حامل، أنا حامل وأنتظر مولودي، واللي صار صار، اللي هيفرح لي يفرح، أتمنى الدعاء منكم، أنا وايد تعبانة، ومريت بجلطة، وبظروف صعبة وأنا حامل، بس كنت صامدة، بس كنت صامدة".وأضافت: "يوم نمت في المستشفى وجالي خبر فهد الحيان، وجالي جلطة، كنت حامل وقتها، وما كنت أعرف إني حامل".ودخلت هيا الشعيبي، في نوبة من البكاء الشديد، بسبب ما مرت به من أزمات صحية في هذه الفترة، وتمنت من جمهورها أن يدعو لها.وكانت الفنانة هيا الشعيبي، تعرضت لانهيار شديد، بعد علمها بخبر رحيل الفنان السعودي فهد الحيان، نجم مسلسل طاش ما طاش.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة هيا الشعيبي، وهي تنقل إلى المستشفى، وذلك بسبب تأثرها الشديد برحيل فهد الحيان.