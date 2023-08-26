رغم وفاته.. عبد الحليم حافظ يثير الجدل بأغنية "بوس الواوا" بتقنية الذكاء الاصطناعي(فيديو)

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم خلال استحضار صوت عبد الحليم حافظ ليغني "بوس الواوا" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.سبق تلك التجربة انتشار فيديوهات لتامر حسني وعمرو دياب وأم كلثوم وهم يغنون أغنيات حديثة، فغنة عمرو دياب وتامر حسني أغنية "داري يا قلبي" للفنان المصري حمزة نمرة، فيما استحضر الملحن المصري عمرو مصطفى صوت أم كلثوم في أغنية من ألحانه.وبرر عمرو مصطفى تجربته على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه قدم العديد من الألحان لمختلف نجوم العالم العربي على مدار 24 سنة، ولكنه أراد معرفة النتيجة، إذا غنت أم كلثوم أغنية من ألحانه، قبل أن يتم إزالة هذا المنشور من قبل المنتج محسن جابر الذي هدد بمقاضاته لأنه يمتلك حقوق كل ما يتعلق بأم كلثوم.وندد عدد كبير من النقاد بخطورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في استحضار أصوات مطربين لأغنيات ليس لهم بها علاقة، حيث وصف بعضهم ما يحدث بأنها "فيديوهات مؤسفة" تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وحقوق الورثة، وتاريخ الفنان.