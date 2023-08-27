يحيى الفخراني: عادل إمام لا أستاذ ولا زعيم

وأوضح الفخراني، خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية في العلمين الجديدة، أن اسم عادل إمام وحده عنوان للنجاح، مؤكداً أنه لا يمكن إغفال اسمه عند الحديث عن 60 سنة دراما.ونوَّه بالنجاح الكبير الذي حققه عادل إمام في المسرح والسينما والتليفزيون، قائلاً: "اسمحوا لي، مينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسم عاش بينا نجماً في المسرح والسينما والتليفزيون".وأضاف: "بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تتقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام".كان مهرجان القاهرة للدراما قد شهد توافد عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما، وأعلنت الفنانة سوسن بدر عن تكريم الدورة الحالية لمبدعين أثروا الدراما المصرية، وصعدت على خشبة المسرح لتشارك في تسليم الجوائز.