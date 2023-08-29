داليدا خليل تكشف سر علاقتها مع عمرو دياب (فيديو)

وتابعت داليدا خليل في أول مداخلة هاتفية لها عبر برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل المذاع: عمرو دياب رجع النور على بيروت رغم الأحداث المؤلمة التي كان يمر بها الشعب اللبناني، وشخصيته كانت حلوه وهو مهضوم والستات كلها بتحبه وأنا من أشد المعجبين به.وردت خليل، على تعليق عمرو دياب بعدما نشر فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام لحفله وكتب "قمر بيروت هنا" فهل كان يقصدها كونها حضرت حفله ورقصت على أنغام "يا أنا يا لأ"، قائلة: مش عارفه روحوا أسألوه هو.وقالت داليدا، إن علاقتها بالمطرب عمرو دياب خاصة للغاية، موضحة أنها قابلته في الساحل الشمالي لأول مرة ورحب بها للغاية.وأشارت الفنانة اللبنانية، إلى أنها تصور فيلم "دراكو راع" في مصر خلال الفترة الحالية، موضحة: "الدور مختلف وجديد وبه تحد كبير وهو فنتازيا ولايت كوميدي وبه قصة حب خلال الأحداث ويعرض في شهر 11 بالسينمات في مدينة الجونة".