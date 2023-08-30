أول تعليق من راغب علامة على أنباء هجرته إلى الولايات المتحدة

وبحسب المتداول، اشترى "علامة" فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في الولايات المتحدة تمهيداً لهجرته هو وعائلته.ردًا على ما سبق، نفى "علامة" ما جرى تداوله في هذا الشأن، موضحًا أن الهجرة من لبنان "أمر غير وارد".وأكد "علامة"، بحسب ما نقلته على لسانه صحيفة "النهار" المحلية، أنه بالفعل اشترى المزرعة، مبديًا عدم علمه بسبب الزج باسمه في مثل هذه الأنباء من فترة لأخرى.ونوه الفنان اللبناني بأن الأملاك التي اشتراها خارج بلاده هي بمثابة ضمان له ولعائلته.