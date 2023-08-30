شمس الكويتية توضح أسباب إثارتها للجدل بشكل مستمر

وخلال تصريحات صحفية للفنانة شمس حيث جاء ردها على سؤال إثارتها للجدل بشكل مستمر، ردت قائلة: "أين تلك الآراء الجريئة التي يتحدثون عنها؟ اعتبر آرائي طبيعية جدًا وعادية، وليست مثيرة للجدل بأي حال من الأحوال. أنا أستغرب عندما أقرأ تعليقات تصفني بأنني مثيرة للجدل. فأين هو هذا الجدل الذي يتحدثون عنه؟".وأكملت شمس تصريحاتها قائلة: "أنا لا أسعى لإثارة الجدل، بل أعبر فقط عن آرائي الشخصية. ولا أهتم بما يُقال عني. المشكلة في أن الجمهور تعود على المنافقين والمزيفين. أنا تأثرت بالمجتمعات الغربية وأصبحت أرى آرائي طبيعية".واختتمت شمس حديثها عن حبها شديد للفنانة وردة قائلة: "أعشق وردة لأنها تشبهني. وبالطبع أتمنى أن يتم تقديم سيرتها الذاتية، فهي إنسانة طبيعية وسبقت عصرها وجيلها. في الوقت الحالي، نحتاج إلى أشخاص طبيعيين في جميع المجالات، أشخاص لا يهتمون بما يُقال عنهم. كما كانت وردة جميلة وموهوبة وحالة فريدة".مؤخراً تم طرح أغنية جديدة للفنان شمس على قناتها الخاصة والرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية بعنوان "عايزة بحر".