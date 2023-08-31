تفاصيل جديدة في طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وقال مصدر مقرب من سعد إن الأخير اتخذ قرار الطلاق في أقل من 48 ساعة دون أن يعود لأحد من أفراد أسرته، كما لم يراع إصابة رضيعته صاحبة الـ 40 يوما.وأضاف المصدر أن أسرتي أحمد سعد وعلياء بسيوني تحاولان مصالحتهما لكن دون جدوى حتى الآن، لأنهما لم يقبلا فكرة العودة.وكشف المصدر لصحيفة "القاهرة 24" المحلية: "أحمد سعد أخذ قرار طلاق علياء بسيوني في 48 ساعة فقط، بين يوم وليلة رجع من حفلاته وقالها عايز نتطلق، ولم يراع أن ابنته الرضيعة صاحبة الـ 40 يومًا مصابة بكسر في عظمة الفخذ، وأن زوجته تتحمل ظروفًا قاسية ومريرة مع ابنتها المريضة".وأوضح أن قرار الطلاق الذي اتخذه سعد لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات، مؤكدا أن أي حديث بهذا الشأن غير صحيح إطلاقا، معلقا: "أحمد بكامل وعيه، وفكرة إدمانه أمر عار تمامًا من الصحة".ولفت إلى أن علياء بسيوني صدمت بقرار زوجها، فنشرت رسالة عبر الستوري بحسابها في إنستغرام هاجمت فيها طليقها الذي تخلى عنها، حسب قولها.وكانت بسيوني قد كتبت عبر إنستغرام: "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".وأضافت: "وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي.. شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".وأردفت علياء بسيوني: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وإنت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".يذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن منذ شهر تقريبا قدوم مولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم مريم، وهي ابنته من زوجته علياء البسيوني، بعدما أنجب منها ابنتهما الأولى عليا.