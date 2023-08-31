"المحتوى الهابط" يُحيل ايناس الخالدي الى المحاكم

السومرية نيوز – محليات



قررت محكمة الجنح، اليوم الخميس، محاكمة الفنانة (ايناس الخالدي) بتهمة المحتوى الهابط.





وأضاف، أن "لجنة المحتوى الهابط رفعت توصياتها الى محكمة الجنح، وهو ما دفع المحكمة لاتخاذ هذا القرار".



وتتصاعد هذه الأيام حملة اعتقالات ضد من تطلق عليهم السلطات العراقية تسمية "منشئي المحتوى السيء (الهابط)" لتصدر على بعضهم أحكام قضائية سريعة بالسجن. وقال مصدر قضائي، لـ السومرية نيوز، أن "الفنانة (ايناس الخالدي) احالت الى محكمة الجنح لغرض محاكمتها بتهمة المحتوى الهابط".وأضاف، أن "لجنة المحتوى الهابط رفعت توصياتها الى محكمة الجنح، وهو ما دفع المحكمة لاتخاذ هذا القرار".وتتصاعد هذه الأيام حملة اعتقالات ضد من تطلق عليهم السلطات العراقية تسمية "منشئي المحتوى السيء (الهابط)" لتصدر على بعضهم أحكام قضائية سريعة بالسجن.

ويشمل هؤلاء منتجي مواد فيديوية قصير تنتشر عبر الإنترنت وتتضمن أغان ومواد تمثيلية وكوميدية وتعليقات ساخرة، بعضها لا يخلو من كلمات بذيئة تصاحبها احياناً حركات جسدية ورقص فضلاً عن إثارة مواضيع اجتماعية حساسة كالعلاقات بين الجنسين والمشاكل العائلية في مجتمع معظمه محافظ.



وبدأت الحملة بتشكيل وزارة الداخلية العراقية "لجنة مكافحة المحتوى الهابط" على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء موقع إلكتروني لاستلام البلاغات بخصوص هذه المواقع التي قيل إنها تجاوزت 50 ألف بلاغ. بعدها بنحو 3 أسابيع أصدر مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكم والادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي اشار فيه الى "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة" وطالبها فيه باتخاذ "الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام".



