بن زايد ينعى الشاعر كريم العراقي: ربطته بالإمارات وشعبها علاقة محبة

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على "إكس": "رحم الله الشاعر كريم العراقي، الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع".وأضاف: "ربطته بالإمارات وشعبها علاقة محبة وتقدير متبادلين على مدى سنوات طويلة"، وتابع: "خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه في العراق الشقيق والمنطقة العربية والعالم".وكان الشاعر العراقي، كريم العراقي قد توفي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيب بالسرطان منذ أكثر من عام، وخضع لأكثر من عملية جراحية.