وفاة الفنان الكبير ياس خضر

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الجمعة، الفنان الكبير ياس خضر بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر".



وأضافت: "الذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".