كريم العراقي يرحل صباحاً ليلتحق به "صوت الأرض" ياس خضر مساءً.. ماذا تعرف عنهما؟

السومرية نيوز – فن



بعد ساعات من وفاة الشاعر العراقي الكبير "كريم العراقي"، توفي المغني العراقي ياس خضر عن عمر ناهز 85 عاماً، مساء أمس الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.



*وفاة المغني ياس خضر

نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان ياس خضر، الذي توفي في العاصمة العراقية بغداد قائلةً: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض، الفنان ياس خضر، الذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد إثر مرض عضال، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".



وأضافت في بيانها الذي نشرته على حسابها على فيسبوك: الفنان الراحل لحّن له في التسعينيات طالب القرة غولي "البنفسج"، من كلمات الشاعر مظفر النواب، واستمر التعاون مع القرة غولي، وأتت أغنية "مرينا بيكم حمد" للشاعر النواب أيضاً، ثم إعزاز للشاعر المبدع زامل سعيد فتاح، صاحب الوصف الكبير عندما يقول: "إعزاز عدنا ومنهو ينكر رمش عينه ويا هو أقرب من جفن للعين لينه" وكان أداء ياس خضر في هذه الأغنية أداء متميزاً.



وتابعت: "ظلّ ياس ينتقل من ملحن إلى آخر ليكوّن أداء حنجرته فيقدم أغنية "ولو تزعل"، ثم إلى الموسيقي نامق أديب، قليل الإنتاج، ليقدما لحن "تايبين"، التي انتشرت سريعاً لتصبح على كل لسان، ثم يعود بعدها لأحضان القرة غولي الموسيقية، لتكون "جذاب" لحن الموسم، بعدما أدتها المطربة مائدة نزهت، ولم تلقَ تذوقاً جماهيرياً".



كما لفتت إلى أن ياس خضر بدأ حياتَه قاطعَ تذاكر في مستشفى أبو صخير بالنجف، تحول إلى نجم للغناء العراقي وأحد سفرائه المعتمدين في العالم والوطن العربي، حتى بات علامة مضيئة في سماء العراق.



من هو ياس خضر؟

ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، مطرب عراقي من مواليد مدينة النجف عام 1938، يعتبر أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.



بدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية "الهدل"، التي تم بثها من خلال إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً، لدرجة أنه في ذلك الوقت أطلق عليه "مطرب الهدل"، وأصبح هذا هو الاسم الجديد لياس خضر.



أشهر أغاني ياس خضر

أغنية "الهدل"

أغنية "أبو زركة"

أغنية "المكير"

أغنية "مجروحين"

أغنية "حن وأنا أحن"

أغنية "إعزاز"

أغنية "لا يا ولدي"

أغنية "مرينا بيكم حمد"

أغنية "تايبين"

أغنية "البنفسج"

أغنية "أه يا ليل"

أغنية "شي يصير"

أغنية "على مودك"

أغنية "أنا دليت نار الحب"

أغنية "أجمل يوم"

أغنية "يا حسافة"

أغنية "وداعاً يا حزن"

أغنية "على شط الفرات"

أغنية "مسافرين"



هذا وستنطلق مراسم تشييع جثمان الراحل ياس خضر من مبنى نقابة الفنانين العراقيين، السبت 2 سبتمبر/أيلول، الساعة 12 ظهراً.



*وفاة كريم العراقي

كان صباح الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، قد توفي الشاعر صاحب قصيدة: "لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه"، وقصيدة "الشمس شمسي والعراق عراقي"، الشاعر العراقي الكبير كريم عودة، المعروف في الوطن العربي باسم "كريم العراقي".



الخبر المحزن أعلنه مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، الذي أكد أنّ كريم العراقي توفي فجر اليوم في أحد مستشفيات إمارة أبوظبي الإماراتية، عن عمر ناهز 68 عاماً.



وكان العراقي يصارع الموت منذ نحو 3 أعوام، منذ أنّ أُعلن عن إصابته بمرض سرطان الأمعاء والبروستاتا، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه كان يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيماوي، وفقاً لما أكدته صحيفة النهار اللبنانية. نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان ياس خضر، الذي توفي في العاصمة العراقية بغداد قائلةً: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض، الفنان ياس خضر، الذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد إثر مرض عضال، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".وأضافت في بيانها الذي نشرته على حسابها على فيسبوك: الفنان الراحل لحّن له في التسعينيات طالب القرة غولي "البنفسج"، من كلمات الشاعر مظفر النواب، واستمر التعاون مع القرة غولي، وأتت أغنية "مرينا بيكم حمد" للشاعر النواب أيضاً، ثم إعزاز للشاعر المبدع زامل سعيد فتاح، صاحب الوصف الكبير عندما يقول: "إعزاز عدنا ومنهو ينكر رمش عينه ويا هو أقرب من جفن للعين لينه" وكان أداء ياس خضر في هذه الأغنية أداء متميزاً.وتابعت: "ظلّ ياس ينتقل من ملحن إلى آخر ليكوّن أداء حنجرته فيقدم أغنية "ولو تزعل"، ثم إلى الموسيقي نامق أديب، قليل الإنتاج، ليقدما لحن "تايبين"، التي انتشرت سريعاً لتصبح على كل لسان، ثم يعود بعدها لأحضان القرة غولي الموسيقية، لتكون "جذاب" لحن الموسم، بعدما أدتها المطربة مائدة نزهت، ولم تلقَ تذوقاً جماهيرياً".كما لفتت إلى أن ياس خضر بدأ حياتَه قاطعَ تذاكر في مستشفى أبو صخير بالنجف، تحول إلى نجم للغناء العراقي وأحد سفرائه المعتمدين في العالم والوطن العربي، حتى بات علامة مضيئة في سماء العراق.ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، مطرب عراقي من مواليد مدينة النجف عام 1938، يعتبر أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.بدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية "الهدل"، التي تم بثها من خلال إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً، لدرجة أنه في ذلك الوقت أطلق عليه "مطرب الهدل"، وأصبح هذا هو الاسم الجديد لياس خضر.هذا وستنطلق مراسم تشييع جثمان الراحل ياس خضر من مبنى نقابة الفنانين العراقيين، السبت 2 سبتمبر/أيلول، الساعة 12 ظهراً.كان صباح الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، قد توفي الشاعر صاحب قصيدة: "لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه"، وقصيدة "الشمس شمسي والعراق عراقي"، الشاعر العراقي الكبير كريم عودة، المعروف في الوطن العربي باسم "كريم العراقي".الخبر المحزن أعلنه مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، الذي أكد أنّ كريم العراقي توفي فجر اليوم في أحد مستشفيات إمارة أبوظبي الإماراتية، عن عمر ناهز 68 عاماً.وكان العراقي يصارع الموت منذ نحو 3 أعوام، منذ أنّ أُعلن عن إصابته بمرض سرطان الأمعاء والبروستاتا، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه كان يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيماوي، وفقاً لما أكدته صحيفة النهار اللبنانية.

من هو كريم العراقي؟

وُلد كريم عودة أو كما يحب الناس مناداته كريم العراقي في الـ18 من فبراير/شباط 1955 في منطقة الشاكرية كرادة مريم في العاصمة العراقية بغداد.



كان العراقي منذ بداياته يحب الأدب، فبدأ بكتابة الشعر الشعبي منذ أن كان طالباً ابتدائياً في العديد من المجلات العراقية مثل: (مجلة المتفرج، الراصد، الإذاعة والتلفزيون، ابن البلد، وعي العمال، ومجلة الشباب).



فيما بعد حصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد، وعمل بشهادته تلك في مدارس بغداد لعدة سنوات، قبل أن يصبح متخصصاً في كتابة "الأوبريت المدرسي".



في عام 1974 كانت أولى بداياته مع كتابة الأغاني، من خلال كتابة أغان للأطفال أشهرها "الشميسة" و"يا خالة يالخياطة".



قبل أن يقدم العديد من الأغاني للمطرب العراقي صلاح عبد الغفور مثل: (تهانينا يا أيام، خيرتك حبيبي).



وأيضاً العديد من الأغاني للمغني سعدون جابر وهي: (يا أمي يا أم الوفا، لا رايد مراسيل، من الأول يا حبيبي)، و3 أغانٍ لحسين نعمة، مثل: (تحياتي، شكد صار أعرفك، هنا يمن كتلي اعتمد).



وأيضاً العديد من الأغاني الأخرى لفنانين مشاهير أمثال: (العراقية الأرمنية سيتا هاكوبيان، رضا الخياط، فؤاد سالم، أنوار عبد الوهاب، رياض أحمد، جعفر الخفاف، ماجد المهندس، عادل مختار، رضا العبد الله، شذى حسون، وحاتم العراقي).



أشعار كريم العراقي الغنائية تجاوزت حدود العراق، ووصلت إلى الكثير من المغنيين العرب المشاهير الحاليين.



ومن أبرز الأغاني التي كتبها أيضاً:



أغنية "أجلت همومي" للمغنية التونسية لطيفة.

أغنية "أناني" للمغنية السعودية أسيل عمران.

أغنية "العاشق الهايم" للمغني المغربي سعد لمجرد.

أغنية "لا تشك للناس" للمغنية السورية أصالة نصري.

أغنية "المعطف" للمغني التونسي صابر الرباعي.

أغنية "إنسان ثاني" للمغنية المغربية رجاء بلمليح.

أغنية "العمارة" للمغني المصري محمد منير.

أغنية "أحبك جداً" للمغني اللبناني عاصي الحيلاني.

أغنيتي "بعيونك زعل" و"بيعاملني" للمغنية اللبنانية أمل حجازي.



كريم العراقي وكاظم الساهر.. ثنائية قد لا يكررها التاريخ

بعيداً عن جميع المطربين والمغنين السابقين، فقد شكل كريم العراقي رفقة المغني كاظم الساهر، ثنائية قد يكون من الصعب تكرارها على مر التاريخ، بفضل الكثير من الأغاني التي قدمها العراقي للساهر وحققت جميعها من دون استثناء نجاحاً كبيراً في عالم الفن.



بدأت رحلة كريم العراقي والقيصر الذي يصغره بعامين فقط منذ عام 1987 عندما تعرفا على بعضهما البعض خلال الخدمة العسكرية.



أول عمل مشترك بينهما كان في أغنية "شجاهه الناس" والتي كانت تتر مسلسل عراقي اسمه "نادية"، وتبعها العديد من الأغاني النادرة لكاظم الساهر مثل "ناس وناس" و"معلَّم على الصدمات قلبي" و"افرح ولا تحرموني منه".



أغاني كاظم الساهر التي كتبها كريم العراقي

خلال 36 عاماً، قدم كريم العراقي لكاظم الساهر أكثر من 70 أغنية أشهرها:



تلك التي أسميتها تاج النساء

مدينة الحب

كل ماتكبر تحلى

كان صديقي

غرفة المكياج

عيد وحب

سلامي

رخصت دمعتي

دلع النساء

بعد الحب

المستبدة

العزيزين

عروس الحب

تعالي أقبل وجهك

سلامتك حبيبي

يالحبيب

ها حبيبي

نزلت للبحر

منين انت

متمردة



وكان الشاعر كريم العراقي قد كشف عندما كان يتلقى العلاج من مرض السرطان في عام 2020 عن كتابته لعمل جديد وهو على فراش المرض، لكاظم الساهر بعنوان "عراقنا يا قرة العيون".



فيما كشف أيضاً في عام 2022 أنه استغل فترة تواجده في المستشفى للعلاج من السرطان، في كتابة العديد من الأعمال الفنية من بينها فيلم "أنا ابن جلجامش" والذي اتفق مع الساهر لتقديم دور بطولته على حد قوله.



يذكر أن العراقي له عدد من المسرحيات والدواوين والألبومات الصوتية، وحصل على جائزة من اليونيسف لأفضل عمل إنساني، ومن أعماله أيضاً ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، "ذات مرة"، "سالم يا عراق"، "الخنجر الذهبي"، و"الشارع المهاجر".