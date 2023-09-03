محمد الشهري يثير تفاعلاً كبيراً بإطلالته في مهرجان البندقية بإيطاليا (صور)

اول يوم لي في مهرجان فينيس السينمائي #venicefilmfestival
واخترت الاطلاله الاولى تكون تعبر عن الثقافه السعودية بـ ( الجُبة ) واللي تعتبر مستوحاه من التراث القديم لمنطقة الباحه ومن براند سعودي
والنظارات من العالمية ديور
- Glasses: @dior #diorblacksuit
- outfit: @qormuz
Thank… pic.twitter.com/RxuoRa4s7Y
— محمد الشهري | MoElshehri (@MoElshehri) September 2, 2023
اول يوم لي في مهرجان فينيس السينمائي #venicefilmfestival
واخترت الاطلاله الاولى تكون تعبر عن الثقافه السعودية بـ ( الجُبة ) واللي تعتبر مستوحاه من التراث القديم لمنطقة الباحه ومن براند سعودي
والنظارات من العالمية ديور
- Glasses: @dior #diorblacksuit
- outfit: @qormuz
Thank… pic.twitter.com/RxuoRa4s7Y
شاهدوا اطلالة الفنان محمد الشهري بمهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا..!!
من متى البشت السعودي صار كذا؟
السعودي مايلبس بشت عليه تطريز..لا تلعبوا بثقافة السعودية#نرفض_مايحدث_في_بلاد_الحرمين #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/4SMGbG1kdv
— د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) September 2, 2023
شاهدوا اطلالة الفنان محمد الشهري بمهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا..!!
من متى البشت السعودي صار كذا؟
السعودي مايلبس بشت عليه تطريز..لا تلعبوا بثقافة السعودية#نرفض_مايحدث_في_بلاد_الحرمين #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/4SMGbG1kdv