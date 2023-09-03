محمد الشهري يثير تفاعلاً كبيراً بإطلالته في مهرجان البندقية بإيطاليا (صور)

اول يوم لي في مهرجان فينيس السينمائي #venicefilmfestival

واخترت الاطلاله الاولى تكون تعبر عن الثقافه السعودية بـ ( الجُبة ) واللي تعتبر مستوحاه من التراث القديم لمنطقة الباحه ومن براند سعودي

والنظارات من العالمية ديور



- Glasses: @dior #diorblacksuit

- outfit: @qormuz



Thank… pic.twitter.com/RxuoRa4s7Y — محمد الشهري | MoElshehri (@MoElshehri) September 2, 2023

وانهالت إشادات المعجبين، "إطلالة ذكية وجميلة.. هيبة.. أبدعت كالعادة.. محمد الرهيب.. والله فخر السعودية كلها ولد العم"، وغيرها من التعليقات التي حصدها النجم السعودي.



والجُبة هي قطعة تأخذ شكل المشلح، ويختص بحرفتها أهل الباحة، مصنوعة من صوف الغنم الطبيعي، مع تفاصيل تحاكي جماليات جبال المنطقة في الأكمام بألوان زاهية. وكانت قد قدمتها ماركة "قرمز" بشكل معاصر في يوم التأسيس.

شاهدوا اطلالة الفنان محمد الشهري بمهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا..!!

من متى البشت السعودي صار كذا؟

السعودي مايلبس بشت عليه تطريز..لا تلعبوا بثقافة السعودية#نرفض_مايحدث_في_بلاد_الحرمين #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/4SMGbG1kdv — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) September 2, 2023

وظهر الشهري في مقطع فيديو متداول وهو يسير على السجادة الحمراء ويرتدي الثوب والشماغ ورداء الجُبة من ماركة "قرمز".