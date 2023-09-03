نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها الـ 15 (صورة)

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة رومانسية تجمعها بزوجها فادي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر تطبيق انستغرام وأرفقتها برسالة، قالت فيها: "15 عامًا من الحب وما زلنا نمشي جنبًا إلى جنب".الجدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تزوجت في عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، ولها منه ثلاثة أطفال هم "ميلا وإيلا وليا".