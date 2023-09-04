منى زكي تتغزل بأحمد حلمي: محظوظة فيه (فيديو)

وقالت منى زكي، خلال استضافتها في برنامج "كلام نواعم ": "أحمد كان داعم جدا بالنسبة لي، وعنده مقدار من التسامح والحب، وفاهم إن البيت وعيالنا حاجة مشتركة بيني وبينه، والشغل له وقته، ومحظوظة إنه فاهم شغلتي وأنا فاهمة شغلته".وأجابت الفنانة الشهيرة عن سؤال "كيف وصلت للتوازن بين طموحاتهما المهنية واستقرار علاقتهما"، قائلة: "للأسف الرجالة في الوطن العربي تربوا على إن الراجل وظيفته يصرف وبس، والحقيقة إن وظيفته عطاء".ويذكر ان الفنانة منى زكي فازت بجائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم وأحسن ممثلة باختيار الجمهور من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية عن دورها في هذا المسلسل، إضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.فيما تعود منى زكي للتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز بعد 14 عاما على فيلمهما "أبو علي"، إذ يتعاونا في فيلم "لعب عيال" مع المخرج طارق العريان.