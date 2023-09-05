بتهمة "الفعل الفاضح".. اجراءات قضائية تُلاحق الفنانة "تيسير العراقية"

وقال مصدر قضائي، لـ السومرية نيوز، إن "محكمة الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والاعلام، وبناء على شكوى من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، قررت اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة (تيسير فلاح حسن) الملقبة بـ(تيسير العراقية)".وأضاف، أن "المحكمة اتخذت هذا القرار عن جريمة الفعل الفاضح والمخل بالحياء العام".