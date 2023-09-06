شذى حسون توجه رسالة للسفير السعودي تخص مهرجان العراق الدولي

لقائي بسعادة السفير السعودي في العراق السيد عبد العزيز الشمري شكرا جزيلا لدعمكم مهرجان العراق الدولي التكريمي بدورته الأولى و لمحبتكم الكبيرة التي لمسناها للعراق و الشعب العراقي .. حفظكم الله 🇸🇦 🇮🇶 @IraqAwards pic.twitter.com/oOFLewopxF
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) September 5, 2023
لقائي بسعادة السفير السعودي في العراق السيد عبد العزيز الشمري شكرا جزيلا لدعمكم مهرجان العراق الدولي التكريمي بدورته الأولى و لمحبتكم الكبيرة التي لمسناها للعراق و الشعب العراقي .. حفظكم الله 🇸🇦 🇮🇶 @IraqAwards pic.twitter.com/oOFLewopxF