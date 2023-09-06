شذى حسون توجه رسالة للسفير السعودي تخص مهرجان العراق الدولي

لقائي بسعادة السفير السعودي في العراق السيد عبد العزيز الشمري شكرا جزيلا لدعمكم مهرجان العراق الدولي التكريمي بدورته الأولى و لمحبتكم الكبيرة التي لمسناها للعراق و الشعب العراقي .. حفظكم الله 🇸🇦 🇮🇶 @IraqAwards pic.twitter.com/oOFLewopxF — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) September 5, 2023

ويذكر ان مهرجان العراق الدولي يفتح أبوابه يوم 29 أيلول ويعتبر أول مهرجان تكريمي عراقي عربي.



ويضم المهرجان، احتفالية ضخمة وسجادة حمراء تجمع فيها صناع الفن ونجومهم والاعلام من كل انحاء الوطن العربي.

ونشرت حسون في تدوينة على برنامج أكس "تويتر سابقا" كتبت فيها "لقائي بسعادة السفير السعودي في العراق السيد عبد العزيز الشمري شكرا جزيلا لدعمكم مهرجان العراق الدولي التكريمي بدورته الأولى".وأضافت "شكرا جزيلا لمحبتكم الكبيرة التي لمسناها للعراق والشعب العراقي، حفظكم الله".