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الفنانة شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام عن تعرضها للسرقة

فن وثقافة

2023-09-06 | 09:04
الفنانة شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام عن تعرضها للسرقة
المصدر:
وكالات
1,173 مشاهدة

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، اليوم الأربعاء، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

وجاءت تفاصيل البلاغ، أن "المشكو في حقه استولى على جميع مواقعها الإلكترونية واستغلال تلك المواقع، ونشر الأغاني الخاصة بها في إبهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضى في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغان تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع يوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيًا مع الموقع".

وأضاف البلاغ أن "المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية بحلفلك بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع spotify، بدون الحصول على أذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع".

وأوضح البيان أن "المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب، ونشر أغنية عم القماص عليها بدون موافقتها".

والتمس المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب من النائب العام، "التفضل بالإطلاع واتخاذ اللازم قانونًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها، والتربح من ذلك الاستيلاء".

وتبين بالبحث أن آخر منشور ظهر على صفحة الفنانة المصرية على موقع فيسبوك كان في شهر كانون الثاني الماضي، ولم تظهر منشورا أخرى لها.
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