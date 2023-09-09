نجوى كرم تعلن على المسرح إلغاء حفلها بسبب زلزال المغرب (فيديو)

نجوى كرم تلغي حفلها في اكادير حفاظا على امن جمهورها وذلك بعد #زلزال_المغرب. @najwakaram pic.twitter.com/Wr23wVKzad
— People بالعربي (@peoplebelarabi) September 8, 2023
نجوى كرم تلغي حفلها في اكادير حفاظا على امن جمهورها وذلك بعد #زلزال_المغرب. @najwakaram pic.twitter.com/Wr23wVKzad
الفنانة الراقية #نجوى_كرم تلغي حفلها بمدينة اكادير بناء على توجيهات السلطات العمومية وإيثارا لسلامة الجميع بعد الزلزال الذي ضرب المغرب . pic.twitter.com/naQx73DSa7
— Said Maâch🇲🇦المحامي سعيد معاش (@maach_said) September 9, 2023
الفنانة الراقية #نجوى_كرم تلغي حفلها بمدينة اكادير بناء على توجيهات السلطات العمومية وإيثارا لسلامة الجميع بعد الزلزال الذي ضرب المغرب . pic.twitter.com/naQx73DSa7