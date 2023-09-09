"قلبي حزين"..نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال المغرب (صور)

الله يحمي المغرب وشعبا يا رب🙏
— Elissa (@elissakh) September 9, 2023
الله يحمي المغرب وشعبا يا رب🙏
قلبي حزين على الشعب المغربي الغالي على قلوبنا كلنا .. يا رب تحميهم ويرحم الضحايا وتنجي الجرحى.. #المغرب الحبيبة كوني بخير 💔🙏🏻
— Maya Diab (@mayadiab) September 9, 2023
قلبي حزين على الشعب المغربي الغالي على قلوبنا كلنا .. يا رب تحميهم ويرحم الضحايا وتنجي الجرحى.. #المغرب الحبيبة كوني بخير 💔🙏🏻
وغردت الفنانة اللبنانية يارا: "يا رب ألطف بنا وارحمنا، الله يرحم جميع الضحايا ويشفي جميع الجرحى ويخلّص كلّ اللي بعدهم تحت الأنقاض. الله يحفظكم ويحفظ الجميع ويلطف بكم وبكل العالم يا رب".
وغردت الفنانة اللبنانية يارا: "يا رب ألطف بنا وارحمنا، الله يرحم جميع الضحايا ويشفي جميع الجرحى ويخلّص كلّ اللي بعدهم تحت الأنقاض. الله يحفظكم ويحفظ الجميع ويلطف بكم وبكل العالم يا رب".
الله يرحم جميع الضحايا💔ويشفي جميع الجرحى ويخلّص كلّ اللي بعدهم تحت الأنقاض💔🙏🏻
الله يحفظكم ويحفظ الجميع ويلطف بكم وبكل العالم🙏🏻 يااااااا رب🤲🏻 #المغرب #زلزال_المغرب
— Yara (@yara_lb) September 9, 2023
الله يرحم جميع الضحايا💔ويشفي جميع الجرحى ويخلّص كلّ اللي بعدهم تحت الأنقاض💔🙏🏻
الله يحفظكم ويحفظ الجميع ويلطف بكم وبكل العالم🙏🏻 يااااااا رب🤲🏻 #المغرب #زلزال_المغرب
اللهمّ الطف بأهلنا في المغرب وآمن روعاتهم واجبر مصابهم
اللهم اشملهم برحمتك وعفوك و أمنك
#زلزال_المغرب
— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) September 9, 2023
اللهمّ الطف بأهلنا في المغرب وآمن روعاتهم واجبر مصابهم
اللهم اشملهم برحمتك وعفوك و أمنك
#زلزال_المغرب
اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن والمصائب، واشرح صدرنا وأنزع الخوف .. اللهم احفظ المغرب 🙏 #المغرب
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) September 9, 2023
اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن والمصائب، واشرح صدرنا وأنزع الخوف .. اللهم احفظ المغرب 🙏 #المغرب
بردا و سلاما #المغرب pic.twitter.com/7my0VMN38P
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) September 9, 2023
بردا و سلاما #المغرب pic.twitter.com/7my0VMN38P
اللهم ادفع عنا البلاء ، والبراكين والزلازل ، والمحن وجميع الفتن ، ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع اهلنا فى المغرب 🇲🇦🤲🏻#المغرب #زلزال_المغرب #زلزال
— Mayssa Maghrebi (@mayssamaghrebi) September 9, 2023
اللهم ادفع عنا البلاء ، والبراكين والزلازل ، والمحن وجميع الفتن ، ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع اهلنا فى المغرب 🇲🇦🤲🏻#المغرب #زلزال_المغرب #زلزال
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A post shared by Ola Al Fares ⚖️ عُلا الفارس (@olaalfares)
A post shared by Ola Al Fares ⚖️ عُلا الفارس (@olaalfares)
خالص العزاء والتضامن والمواساة إلى أهلنا وأحبابنا واشقائنا في #المغرب الحبيب
نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والسلامة للمفقودين
الله يحفظكم من كل شر وسوء ويكون معكم … لا حول ولا قوة إلا بالله.#زلزال #زلزال_المغرب #مراكش #زلزال_مراكش pic.twitter.com/SVrjPPt0AO
— Diana Haddad (@DianaHaddad) September 9, 2023
خالص العزاء والتضامن والمواساة إلى أهلنا وأحبابنا واشقائنا في #المغرب الحبيب
نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والسلامة للمفقودين
الله يحفظكم من كل شر وسوء ويكون معكم … لا حول ولا قوة إلا بالله.#زلزال #زلزال_المغرب #مراكش #زلزال_مراكش pic.twitter.com/SVrjPPt0AO
بردًا وسلامًا على #المغرب وأهلها… اللهم إنا نسألك رحمتك ولطفك بعبادك يا أرحم الراحمين
— رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) September 9, 2023
بردًا وسلامًا على #المغرب وأهلها… اللهم إنا نسألك رحمتك ولطفك بعبادك يا أرحم الراحمين
"ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلهُ ولاتكِلنا إلى أنفسنا طرفة عَين "
اللهم نسأل الله السلامة وان تحفظ اخوننا في #المغرب اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير وسلم الله المغرب وشعبها وبردا وسلاما #زلزال_المغرب#مراكش#اغادير#اكادير#Morocco pic.twitter.com/S9ydMYynDq
— شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) September 8, 2023
"ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلهُ ولاتكِلنا إلى أنفسنا طرفة عَين "
اللهم نسأل الله السلامة وان تحفظ اخوننا في #المغرب اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير وسلم الله المغرب وشعبها وبردا وسلاما #زلزال_المغرب#مراكش#اغادير#اكادير#Morocco pic.twitter.com/S9ydMYynDq
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تمت مشاركة منشور بواسطة Hind Boumchamar (@hindboumchamar)
تمت مشاركة منشور بواسطة Hind Boumchamar (@hindboumchamar)