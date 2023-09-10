"لو محدش رباك أنا هعرف أربيك".. تحديد موعد الجلسة الأولى لعمرو أديب ومحمد رمضان

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.وجاء الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان في وقت سابق بعد أحالت جهات التحقيق في أكتوبر العرائض المقدمة من الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية.وحسب وكالات توصلت التحقيقات في القضية إلى أن الفنان تعمد إزعاج الإعلامي المصري بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.وكانت الأزمة قد بدأت عندما هاجم عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" الفنان محمد رمضان، بعد نشره مقطع فيديو أثناء إلقاء الدولارات في المياه، عقب صدور حكم قضائي يلزمه بسداد 6 ملايين جنيه لصالح طيار مصري.ووجه أديب انتقادات شديدة لـ"الأسطورة" قائلا: "يا محمد اللي نحسبه موسى يطلع فرعون، الأستاذ (نمبر وان)، أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، الراجل ده بصراحة بقى عدو نفسه، مش قادر أفهم، دماغه بقى فيها إيه وبيفكر إزاي.. يا (نمبر وان) إنت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب".وأضاف أديب: "الناس اللي إنت استفزتها دي سامحتك كثير، كل ما يحصل حاجة يقولك لا ميقصدش.. إنما الموضوع المرة دي الناس مش مستحملاه.. إنت ربنا بارك لك وبقي عندك فلوس ومش إنت لوحدك اللي عندك فلوس، فيه ناس كتير عندها فلوس وأدك 100 مرة ومبيعملوش كده".ولم يتحمل محمد رمضان هجوم عمرو أديب، وقرر الدخول في مواجهة معه، فقام بنشر مقطع فيديو من مسلسل "الأسطورة"، وهو يدفع أحد الأشخاص بعيدا عنه، ووضع صوت عمرو أديب في الخلفية، ورد عليه بجملة "بس يا بابا".بدوره اعتبر أديب تصرف رمضان تجاوزا كبيرا وهدد بمقاضاته قائلا: "لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، البلد دي فيها قانون يسري على الجميع.. أنت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا".واختتم بقوله: "طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان، وأي فلوس سأحصل عليها منه، سأتبرع بها لمستشفى الأطفال في أبوالريش.. أنا مش من النوع اللي ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت".