بعد فيديو الاعتذار.. طليقة حسن شاكوش تهدد بمقاضاته

وقالت ريم طارق، أثناء ضيافتها ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، إن لديها حقًا في ملابسها التي لم تحصل عليها، بخلاف قيمة المؤخر وقائمة المنقولات الزوجية.وأضافت: "أهل الخير الذين تدخلوا بيننا حكموا بأنني أخطأت بسبب تشهيري به، وعليه أصررت على عدم الاعتذار عن حديثي عنه".أوضحت ريم أن "مؤخر الصداق الخاص بها يبلغ 300 ألف جنيه مصري، فيما تصل قيمة قائمة المنقولات الزوجية إلى 200 ألف جنيه، بخلاف 100 ألف جنيه قيمة مشغولاتها الذهبية".نوهت ريم بأن شاكوش كان يتهرب من منحها حقوقها، زاعمًا انشغاله ببعض حفلاته.كانت ريم طارق تراجعت عن اعتذارها لطليقها حسن شاكوش.وأوضحت ريم طارق في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، بعض الحقائق بعد انتشار مقطع فيديو اعتذار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.وقالت إنها كانت مضطرة لتصوير المقطع القصير لكي تحصل على حقوقها، مضيفة: "فعلاً صورت الفيديو لأخذ حقوقي الشرعية، وبعد أن حصلت على حقوقي، تم نشر الفيديو، وكان من المفترض ألا يتم نشره إلا بعد حل المشكلة بشكل نهائي".وأضافت ريم طارق "لم يحدث بيننا صلح، وكل ما حدث كان مجرد فيلم ولعبة عشان السوشيال ميديا والإعلاميين يهاجمونني".