القضاء يصدر أمر إلقاء قبض بحق "تيسير العراقية"

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام، اليوم الاثنين، أمر قبض بحق "الفنانة تيسير العراقية".

وذكر مصدر قضائي، لـ السومرية نيوز، أنه "بعد صدور امر الاستقدام على المدعوة تيسير العراقية وعدم حضورها الى القضاء، تم اصدار امر القبض بحقها بتهمة الفعل الفاضح".



وفي يوم الثلاثاء، 05 أيلول 2023، قررت محكمة الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والاعلام، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفنانة "تيسير العراقية" بتهمة المحتوى الهابط.