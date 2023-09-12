في عيد ميلاد كاظم الساهر الـ 66.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

ولد القيصر كاظم الساهر يوم 12 سبتمبر/ أيلول عام 1957 في مدينة الموصل العراقية داخل أسرة بسيطة، وتربى وسط 9 إخوة آخرين فضرب الفقر حياتهم، فكان هذا سبيلا لاعتماده على نفسه ومصارعة الحياة القاسية مبكرا.عشقه للموسيقى كان هدفًا قرر أن يبدأ به مهما كانت الظروف الصعبة التي كان يمر بها، دخل إلى مجال الموسيقى في سن مبكرة، فبمجرد جمعه ثمن آلة جيتار ثم تعلمه العزف على آلة العود لحّن أول أغنية لنفسه بعنوان "أين أنتي" وهو في سن الثانية عشرة، وبعدما تخرج من معهد المعلمين ببغداد درّس الموسيقى للتلاميذ.كانت بداية حياته الفنية في عام 1981 التي قدم فيها أغنية "ورد العشق" من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف مقصود، وفي عام 1984 أصدر أول ألبوم له بعنوان "شجرة الزيتون"، كما غنى مقدمة المسلسل العراقي "نادية" بالتعاون مع الشاعر كريم العراقي وكانت الأغنية بعنوان "شجاها الناس"، كانت بداية معرفة الوطن العربي له فعليًا في عام 1989 من خلال أغنية "عبرت الشط" التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت ذلك.كان له نصيب لخوض تجربة التمثيل وتمكن من تقدم عملين أولهما المسلسل العراقي "المسافر" ،جسد فيها شخصية مدرس موسيقى يدعى "كمال" يتم إرساله من بغداد إلى الموصل ليعمل معلمًا وهنالك وهو من إخراج فلاح زكي ومن تأليف صباح عطواني، وقدم من خلال المسلسل مجموعة من الأغاني منها: ابعد عني يا ابن الناس، مبروك عليك، محروس، شحلو طولك، ولم يقدم كاظم أي عمل درامي بعد ذلك خلال فترة طويلة إلى أن أطل على الجمهور عام 2015 بمشاركته في مسلسل "مدرسة الحب" بشخصية الراوي وهو مسلسل سوري من إخراج صفوان نعمو، تأليف نور شيشكلي، ومن بطولة: أمل عرفة، ورد الخال، حسن الرداد، مصطفى فهمي.شارك كاظم الساهر في برنامج اكتشاف المواهب 3 مواسم في برنامج "ذا فويس أحلى صوت "في عام 2013، 2014، 2015.كما شارك في نسخة البرنامج "ذا فويس كيدز" للأطفال في موسمين 2016، 2017.