فنانة مصرية تحسم الجدل حول إصابة عادل إمام بالزهايمر (فيديو)

حلت الفنانة شيرين ضيفة على برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثت عن صداقتها القديمة مع الزعيم، ونفت إصابته بمرض الزهايمر، مشيرة إلى أنه متابع جيد للأعمال الفنية الحديثة.وردت شيرين على إصابة عادل إمام بالزهايمر قائلة: "لا لا أعوذ بالله زهايمر إيه بس، هو الأستاذ صلاح السعدني ربنا يدي له الصحة ويشفيه" نافية ما يتردد من شائعات حول هذه القصة.في سياق متصل وجهت شيرين رسالة لأسرة الزعيم، معبرة عن امتنانها الكبير لهم، فضلا عن استنكارها للشائعات التي كانت قد طاردتهم مؤخرا بمنعهم لعادل إمام من الخروج والتواصل مع الآخرين.وقالت شيرين في رسالتها لأسرة عادل إمام: "من قلبي ومن روحي ومن عقلي تحية كبيرة للأستاذ عادل إمام وأسرته ومدام هالة زوجته اللي وقفت دائما جمبه ومعاه وربنا يديك الصحة ويسعدك بأولادك ويفرحك بيهم كمان وكمان".تابعت شيرين: "تحياتي للأستاذ رامي والأستاذ محمد والأستاذة سارة أنا بحبكم كلكم لأن بابا ده هرم كبير وعظيم ربنا يخليه لمصر ودائما فخورين به" واختتمت مطالبة مطلقي الشائعات بالتوقف عن ترديد مثل هذه السخافات موضحة: "بلاش كل شوية تموتونا لو متضايقين مننا جمعونا في ميدان وموتونا، لكن حرام عليكم كل شوية تتعبوا أعصابنا بكلامكم".يذكر أن الفنانة مادلين طبر كانت قد فجرت أزمة خلال الأسابيع الماضية، بعد تصريحاتها بالغموض حول حالة عادل إمام الصحية، موضحة أن أسرته تمنع الفنانين من زيارته، وتساءلت حول ما إن كان لا بد أن يقتحم محبوه المنزل للاطمئنان على صحته.ودافعت مادلين طبر عن نفسها في بيان أصدرته وجاء فيه: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببا لكي يهاجمني، لماذا هذا الهجوم غير المبرر؟".وأضافت في بيانها: "كانت رسالة حب وتقدير للزعيم، ورجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه، كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرما. وجِب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق إلى ما لا أقصده إطلاقًا".