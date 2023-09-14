"لا يملك حساب على إنستغرام".. نسرين طافش تكشف مواصفات زوجها المستقبلي

وبعد تجربتي زواج لم تتكللا بالنجاح، علقت طافش على سؤال أحد المتابعين عن مواصفات الزوج المستقبلي لها، قائلة إنه لا ينبغي أن يملك حسابا عبر إنستغرام.وأضافت "يكون زيي عاقل ومجنون.. هادي وحرك.. مهضوم وجدي، راقي وبسيط، ذكي وطيب، بيحب الحياة، محترم وصادق، ومعندوش إنستغرام".كما سخرت من متابع آخر طلب منها الزواج، فقال لها: "نسرين طافش أحلا وأجمل فتاة رأتها عيني ممكن تتزوجيني؟" لتجيبه بمشهد للفنان عادل إمام، يقول فيه: "طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلة دي تعدي على خير".وسألتها متابعة عن الأنسب بين اختيار شريك الحياة بناءً عن العقل أم القلب، لتجيب: "أنا جربت العقل لحال وجربت القلب لحال وتعلمت من التنين أنو ما في أحلى من أنك تكون سينغل.. عن بمزح طبعًا كل شي إلو حلاوتو إنك تكون أعزب الها ميزات والارتباط الو ميزات المهم تكون بخير".وعلى صعيد آخر، أعلنت الفنانة نسرين طافش طلاقها للمرة الثانية من زوجها مدرب الطاقة شريف شرقاوي، قبل شهرين تقريبا، قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".