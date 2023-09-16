"عمر جديد كتب لي".. صفاء سلطان تعلن شفاءها من أزمة صحية خطيرة

ودونت "سلطان"، 43 سنة، منشورًا عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، تطمئن فيه محبيها ومتابعيها على شفائها مما تعرضت له، قائلة: "يا رب لك الحمد على ما أنعمت وتفضلت من شفائك لي".وقالت "شكرا لكل واحد دعا لي واطمأن علي، أنا الحمد لله صرت بخير بفضل الله، ورضا الوالدين، ووقفة بنتي وأهلي وأصدقائي جنبي ودكاترتي، وبدعائكم لي رح أرجع أقوى بإذن الله".ووصفت ما حدث معها بالقول: "إذا رب العالمين أحب عبدًا ابتلاه، وأنا راضية، وألف حمد وشكر على كل عمر جديد يكتبه لي رب العالمين حتى أضل بينكم، بحبكم كثيرا".وفي منشور سابق، كانت صفاء سلطان قد نشرت تدوينة جاءت فيها: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، ورحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا أسكنته، ولا مرضا إلا شافيته".ورغم تساؤلات متابعي سلطان في تعليقاتهم على منشورها عما ألم بها، إلا أنها فضلت عدم الحديث عن ذلك.