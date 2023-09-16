هيو جاكمان وديبورا لي يعلنان انفصالهما بعد 27 عاماً من الزواج

وجاء في بيان الزوجين: "لقد تشاركنا فيما يقرب من 3 عقود معا كثنائي في زواج رائع ومليء بالحب، رحلتنا الآن تغيرت وقررنا الانفصال لمتابعة مستقبلنا بشكل فردي".وأضاف: "لقد كانت عائلتنا وستظل دائما على رأس أولوياتنا، ونحن نتعهد بالحب والامتنان واللطف خلال هذا الفصل الجديد من حياتنا، نحن نقدر بشدة تفهمكم لاحترام خصوصيتنا بينما تنتقل عائلتنا عبر هذا التحول في حياتنا جميعا"، ويخلص البيان الموقع من "ديب وهيو جاكمان" إلى أن "هذا البيان سيكون الوحيد الذي سيدلي به أي منا".والتقى هيو جاكمان وديبورا لي، في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الأسترالي "كوريلي"، حيث وقع النجمان في الحب بسرعة كبيرة، وكانت ديبورا وقتها ممثلة معروفة، وهيو أيضا، وهو الذي كان حينها ممثلا مغرورا خرج حديثا من مدرسة الدراما، ليتزوج الثنائي بعد أقل من عام في 11 اذار 1996، ويصبحا على مر السنين أحد أكثر الأزواج المحبوبين في هوليوود، ولديهما أوسكار (23 عاما)، وأفا (18 عاما).وفي الذكرى الـ 27 لزواجهما في اذار الماضي، شارك هيو عبر حسابه الخاص على "انستغرام" معايدة لطيفة ومؤثرة لزوجته قال فيها ما معناه: "أنا أحبك يا ديب، لقد أنشأنا معا عائلة جميلة، وحياتك، إن ضحكك وروحك وكرمك وروح الدعابة والشجاعة والولاء هي هدية رائعة بالنسبة لي".