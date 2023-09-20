أول تعليق من أحمد سعد على انفصاله من علياء البسيوني

وقال أحمد سعد ردا على سؤال في تصريحات صحفية على هامش تكريمه في حفل الموريكس دور، عن شعوره بأنه حر بعد الانفصال موضحا:" أنا كده كده حر".ويحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخما بإستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 تشرين الأول المقبل، حيث يلتقي سعد وروبى مع جمهورهما في مجموعة من أغانيهما المختلفة والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية والكثير من الاستعراضات المدهشة.وهذا هو التصريح الأول لصاحب "عليكي عيون" حول موضوع طلاقه، وذلك بعدما أعلنت علياء في 31 أب انفصالها عن أحمد سعد في قصص "إنستغرام"، وقالت "حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابه أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة".وتابعت "شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وإنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغل".لتختتم هجومها قائلة "ربنا معايا أنا وبناتي.. وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجه حصلت".كما حذفت كل صورها مع الفنان المصري.يذكر أن علياء بسيوني هي الزيجة الرابعة في حياة أحمد سعد، ارتبط بها في أب 2021 وأنجب منها فتاتين، الأولى علياء نسبة لاسمها والثانية مريم التي ولدت في 17 حزيران الماضي.