رائد "الاغنية السياحية".. وفاة فنان عراقي

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان أحمد السلمان".وأضافت، أن السلمان "توفي فجر هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".والسلمان أحد رواد الاغنية البغدادية السبعينية، كما انه عرف برائد "الاغنية السياحية".وأحمد سلمان من مواليد 1932 في مدينة بغداد، وفي عام 1955 قدم أحمد سلمان اولى اغنياته السياحية التي عرفت باسم (يللا ويانا.. للمصيف يللا).