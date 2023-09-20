تسجيل صوتي نادر لفيروز: ليظل صوتها صادحًا وسع الكون (فيديو)

وبحسب ما ذكرته وداد حجّاج، فقد رافق السيدة فيروز خلال الغناء زوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني، من خلال العزف على آلة البزق، فيما سُمع أيضاً صوت الإعلامي والشاعر الراحل نجيب حنكش الذي قال مخاطباً فيروز: "آآآه يا دلي.. يا عيوني ع المرمر.. يقبرني جبينها.. برافو فيروز".وقد أرفقت حجاج الفيديو بالتعليق التالي: "أغنية نادرة من الفولكلور، لنشارك الفيديو فضلاً، ليظل صوت ارزتنا فيروز صادحاً وسع الكون".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين تمنوا لـ السيدة فيروز العمر المديد، معبرين عن سعادتهم لسماع اغنياتها وصوتها المميز.