إيقاف ترشيح الافلام الروسية لجائزة الاوسكار العالمية

أما المنتج السينمائي الروسي فيودور بوبوف المسؤول عن تسيير أمور اللجنة فخلص إلى أن عمل لجنة "الأوسكار" الروسية قد توقف.وأعلن بوبوف في تصريح أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن لجنة الأوسكار الروسية توقفت عن العمل بسبب انسحاب الكثير من أعضائها وقال: "إن عضوية اللجنة انكمشت كثيرا وأنشطتها توقفت".ويرى فيودور بوبوف أنه ليس من المنطقي في الظروف الراهنة ترشيح أفلام روسية لنيل جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية لأن الغرب فرض على روسيا عقوبات. أما الثقافة والرياضة الروسيتان وغيرهما من المجالات فتتعرض للملاحقات والعقوبات".وقد أكد مصدران من عضوية لجنة الأوسكار الروسية أن روسيا لن ترشح العام الجاري أي فيلم روسي ليمنح جائزة "أوسكار" السينمائية.يذكر أن لجنة الأوسكار الروسية كانت ترشح سابقا كل عام أفلاما روسية لتمنح جائزة الأوسكار. وكان فيلم "المنهكون من الشمس" من إخراج نيكيتا ميخالكوف قد مُنح مطلع التسعينيات جائزة أوسكار لفئة "أفضل فيلم بلغات غير إنجليزية". وفي مطلع ثمانينيات للقرن الماضي نال جائزة "أوسكار" الفيلم السوفيتي "موسكو لا تؤمن بالدموع" من إخراج فلاديمير مينشوف.