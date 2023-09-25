ولده يُوضح.. ما حقيقة تدهور صحة عادل إمام مجدداً؟

وقال رامي إمام في تصريحات تلفزيونية إن ما يتردد عن تدهور صحة والده شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الفنان الملقّب بين جمهوره بـ"الزعيم" بخير.وأضاف: اعتدنا على الشائعات، وكل مرحلة عمرية في حياة أي فنان لها شائعات من نوع معين.وتطرق رامي إمام إلى الحديث عن الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضيفة البرنامج الذي كان يتحدث إليه، قائلاً إنها فنانة ملتزمة ومتفانية في تطوير مهاراتها الفنية. وأشاد بالتطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة وبالجهد الذي بذلته للارتقاء بأدائها.ورأى رامي إمام أن الشائعات والانتقادات هي جزء من حياة الفنانين، ولكنه دعا إلى ضرورة الاحترام والتقدير للفنانين كذلك، وأن يتم تقدير الجهد الذي يبذلونه في تطوير أعمالهم وأدائهم.وعن عمل أخير جمعه بياسمين صبري ومحمد إمام وماجد الكدواني، قال إنه استمتع بالتجربة، وأكد أن الكواليس كانت ممتازة وأنه اكتشف جوانب جديدة في شخصية ياسمين صبري.وتحدث ماجد الكدواني، في البرنامج نفسه، عن ياسمين صبري، مشيداً بشخصيتها ومهاراتها الفنية، حيث وصفها بأنها فنانة مثقفة ومتواضعة.من جانبها، قالت ياسمين صبري إنها تمثل بنتاً مصرية مسلمة عربية، وأن جمالها لم يكن الميزة الوحيدة التي أثرت في مشوارها الفني.وأبرزت صبري أهمية الشخصية في عالم الفن، مؤكدة أنها تمتلك شخصية قوية وطموحة وتؤمن بأن القوة الشخصية والتحدي يمكن أن يساعد في تحقيق النجاح.وتحدثت أيضاً عن حبها للقراءة والثقافة، وكيف أنها تعتبر الطموح عاملًا مهمًا في حياة الإنسان. وأشارت إلى أنها تعتمد على طموحها في تطوير مسارها المهني وتحقيق أهدافها.