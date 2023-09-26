شريف منير يعلن طلاقه من لورا عماد ثم يحذف المنشور.. هل تراجع؟ (صورة)

وقال منير خلال منشور له قبل قليل: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا.. كل شيء قسمة ونصيب وأتمني لها كل خير".المثير أن شريف منير حذف إعلانه لخبر الطلاق من كل حساباته الرسمية بعد نشره بعدة دقائق وهو ما أصاب عدد من محبيه بالدهشة.شريف منير يتجنب الحديث عن زوجته خلال الفترة الماضية، رغم خروجها قبل أشهر وحديثها عن وجود خلافات مع بناتها اللاتي ابتعدن عنها وفضلن الإقامة مع والدهن.وتعد لورا عماد هي الزوجة الثانية للفنان المصري شريف منير، حيث توفيت زوجته الأولى السيدة ناهد بعد أن أصيبت بمرض السرطان، ليعلن شريف منير بعدها زواجه من صديقتها الفنانة لورا عماد.وخلال مسيرتها الفنية قدمت لورا عماد العديد من الأعمال، لكنها ابتعدت عن الساحة الفنية حينما تزوجت من شريف منير، قبل أن يشهد العام الماضي عودتها بعد غياب دام لـ 20 عاما، ومشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك".يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير هو فيلم "يوم 13"، الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه بدور العرض السينمائية.شارك في بطولة الفيلم من كل من أحمد داود ودينا الشربيني وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.