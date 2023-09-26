وفاة أحد أشهر نجوم التلفزيون في الستينيات

وكسب مكالوم جيلا جديدا من المعجبين بمشاركته في مسلسل (إن.سي.آي.إس) الشهير.

وصنع الممثل المولود في اسكتلندا لأبوين موسيقيين مشوارا طويلا بمجال التمثيل على مدى سبعة عقود بدأ منذ أيام دراسته في أكاديمية لندن الملكية لفنون الدراما في الخمسينيات.بدأ مشواره بأداء أدوار ثانوية في عدد من الأفلام البريطانية منها (نايت تو ريميبر) "ليلة لا تنسى" في 1958 الذي جسد فيه شخصية عامل اللاسلكي على متن سفينة تايتانيك.وجذب أنظار الجمهور الأمريكي بمشاركته بدور صغير لكن مهم كأحد أسرى الحرب الذين يخططون لهروب جماعي من معتقل ألماني خلال الحرب العالمية الثانية في الفيلم الكلاسيكي الشهير (ذا جريت سكيب) "الهروب الكبير" في 1963.وترشح مكالوم لنيل جائزتي إيمي عن دوره في مسلسل (ذا مان فروم يو.إن.سي.إل.إي). وقالت شركة إم.جي.إم المنتجة للمسلسل إن الممثل الراحل تلقى بريدا من المعجبين أكثر من أي نجم آخر في تاريخ الشركة الحافل بالمشاهير.