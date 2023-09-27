وفاة شاعر شعبي عراقي

وقال مراسلنا، إن "الشاعر جليل صبيح توفي بعد وعكة صحية منذ حوالي شهرين".

وجليل صبيح، شاعر وصحفي ومعد برامج، واكب العديد من الشعراء وله قصائد كثيرة أبرزها "جسر الجمهورية صديقي".







